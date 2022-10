Friedens-Preis für Schriftsteller aus der Ukraine

Der ukrainische Schriftsteller Serhij Zhadan hat in der Frankfurter Pauls-Kirche den Friedens-Preis bekommen. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Das letzte Buch von Serhij Zhadan heißt "Himmel über Charkiw". Charkiw ist eine Stadt in dem Land Ukraine. Die Ukraine ist das Heimat-Land von Serhij Zhadan. In der Ukraine ist Krieg. Die russische Armee hat die Ukraine angegriffen. Die russische Luft-Waffe bombardiert die Städte in der Ukraine. Dadurch werden Häuser zerstört und Menschen sterben.

In dem Buch "Himmel über Charkiw" geht es um den Krieg in der Ukraine. Der Verband vom Deutschen Buchhandel sagt: Wenn man das Buch liest, merkt man, dass Zhadan die Menschen liebt. Zhadan hilft den Menschen in der Ukraine. Das ist für ihn oft sehr gefährlich: er könnte selbst sterben.

Dafür hat Serhij Zhadan nun in der Pauls-Kirche in der Stadt Frankfurt am Main den Friedens-Preis bekommen. Er bekommt auch 25.000 Euro.