Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Politikerin Machado bekommt Nobel-Preis für Frieden

María Corina Machado ist eine Politikerin aus dem Land Venezuela. Sie hat den Friedens-Nobel-Preis bekommen. Sie ist für die Feier heimlich in das Land Norwegen gereist.

Audio herunterladen
Maria Corina Machado winkt und lächelt.
Maria Corina Machado hat den Friedens-Nobel-Preis bekommen. (Jonas Been Henriksen / NTB Scanpix / Jonas Been Henriksen)
Machado setzt sich seit Jahren für Demokratie in Venezuela ein. Das Nobel-Komitee sagt: Machado ist sehr mutig und ein Vorbild. Viele Politiker in Venezuela sind im Gefängnis. Auch Machado kommt in ein Gefängnis, wenn die Polizei sie findet. Deswegen lebt sie versteckt.
Die Preis-Verleihung war in der Stadt Oslo in Norwegen. Machado ist heimlich aus Venezuela nach Norwegen gereist. Sie hat es nicht rechtzeitig zu der Feier geschafft. Ihre Tochter hat deshalb den Nobel-Preis für sie angenommen.
Am Abend kam Machado dann in Oslo an. Sie ist auf einen Balkon von einem Hotel getreten. Viele Menschen haben sie gefeiert. Sie hat gesagt: Ich kehre nach Venezuela zurück. Ich kämpfe weiter für die Freiheit in meinem Land.

Wörter-Buch

  • Nobel-Preis

    Der Nobel-Preis ist eine wichtige Auszeichnung. Ihn bekommen Menschen, die etwas besonderes für die Menschheit geschafft haben. Es gibt den Preis für Wissenschaftler aus den Fächern Physik, Chemie und Medizin. Außerdem gibt es einen Preis für Schriftsteller und einen für Menschen, die etwas Wichtiges für den Frieden getan haben. Jeder Gewinner bekommt fast eine Million Euro. Die Preise sind nach Alfred Nobel benannt. Das war ein Unternehmer. Er hat vor vielen Jahren das Geld für den Preis gegeben.

  • Venezuela

    Venezuela ist ein Land in Süd-Amerika. In dem Land leben fast 30 Millionen Menschen. Viele von ihnen sind arm. Die meisten Menschen in dem Land sprechen Spanisch. Die Hauptstadt von Venezuela heißt Caracas.

  • Norwegen

    Norwegen ist ein Land in Europa. Es liegt im Norden, im Winter ist es dort sehr kalt. Die Hauptstadt von Norwegen heißt Oslo. Die meisten Menschen in Norwegen sprechen Norwegisch.

zum Wörter-Buch