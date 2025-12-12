Politikerin Machado bekommt Nobel-Preis für Frieden

Maria Corina Machado hat den Friedens-Nobel-Preis bekommen. (Jonas Been Henriksen / NTB Scanpix / Jonas Been Henriksen)

Machado setzt sich seit Jahren für Demokratie in Venezuela ein. Das Nobel-Komitee sagt: Machado ist sehr mutig und ein Vorbild. Viele Politiker in Venezuela sind im Gefängnis. Auch Machado kommt in ein Gefängnis, wenn die Polizei sie findet. Deswegen lebt sie versteckt.

Die Preis-Verleihung war in der Stadt Oslo in Norwegen. Machado ist heimlich aus Venezuela nach Norwegen gereist. Sie hat es nicht rechtzeitig zu der Feier geschafft. Ihre Tochter hat deshalb den Nobel-Preis für sie angenommen.

Am Abend kam Machado dann in Oslo an. Sie ist auf einen Balkon von einem Hotel getreten. Viele Menschen haben sie gefeiert. Sie hat gesagt: Ich kehre nach Venezuela zurück. Ich kämpfe weiter für die Freiheit in meinem Land.