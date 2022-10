Friedens-Nobel-Preis für Menschen-Rechtler

Ales Bjaljatski auf einem gemalten Bild. (Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach )

Einer von den Preis-Trägern ist Ales Bjaljatzki. Er ist Anwalt aus Belarus und setzt sich für Demokratie und Frieden in seinem Land ein. Er ist im Moment im Gefängnis.

Die Organisation Memorial aus Russland wird auch geehrt. Das Nobel-Komitee sagt: Memorial erinnert an die Verbrechen in der Vergangenheit, damit schlimme Dinge nicht wieder passieren. Außerdem geht der Nobel-Preis an die Organisation "Zentrum für bürgerliche Freiheits-Rechte". Sie setzt sich für die Menschen-Rechte und die Demokratie in der Ukraine ein.

Die Jury vom Nobel-Preis sagt: Bjaljatzki und die Organisationen haben viel geleistet. Sie haben Kriegs-Verbrechen, die Verletzung von Menschen-Rechten und Macht-Missbrauch in ihren Ländern kritisiert.