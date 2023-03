2 Kinder töten Mädchen

Das ist der Ort, an dem das tote Mädchen gefunden wurde. Menschen haben dort Blumen abgelegt. (picture alliance / dpa / Roberto Pfeil)

Die Leiche von dem 12-jährigen Mädchen wurde in einem Wald in der Nähe von dem Ort Freudenberg gefunden. Freudenberg liegt in dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Das Mädchen hatte viele Messer-Stiche. Zwei andere Mädchen haben sie erstochen. Sie haben die Tat gestanden. Das eine Mädchen ist 12 Jahre alt. Das andere Mädchen ist 13 Jahre alt. Das Jugend-Amt kümmert sich jetzt um sie.

Die Mädchen sind noch nicht strafmündig. Das bedeutet: Sie können für ihre Tat nicht bestraft werden, weil sie zu jung sind. Das deutsche Gesetz sagt: Der Staat darf Kinder erst ab 14 Jahren bestrafen. Jugendliche können dann zum Beispiel in ein Jugend-Gefängnis kommen.

Die rechte Partei AfD sagt: Das Gesetz muss sich ändern. Der Staat soll Kinder ab 12 Jahren für schwere Verbrechen bestrafen. Auch die Union aus CDU und CSU findet: Man sollte darüber nachdenken. Viele andere sagen: Kinder begehen nur sehr selten schwere Verbrechen. Wenn sie ein schweres Verbrechen begehen, brauchen sie Hilfe und keine Bestrafung.