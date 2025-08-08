Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Menschen in Deutschland verabreden sich seltener

Die Menschen in Deutschland treffen sich seltener mit anderen Menschen. Stattdessen verbringen sie mehr Zeit im Internet. Das haben Forscher in einer Umfrage herausgefunden.

Audio herunterladen
Ein Mann sitzt an einem Tisch und schaut auf ein Smartphone
In Deutschland treffen sich Menschen seltener mit anderen. (picture alliance / PantherMedia)
In der Umfrage haben 3.000 Menschen gesagt, was sie in ihrer Freizeit machen. Die Forscher stellen alle 5 Jahre dieselben Fragen. So können sie herausfinden, was sich verändert hat.
Inzwischen nutzen fast alle Menschen in Deutschland das Internet. Die meisten nutzen auch regelmäßig soziale Netzwerke wie Instagram oder TikTok.
Begegnungen mit anderen Menschen sind seltener geworden. Es gibt weniger Familien-Besuche und weniger Treffen mit Freunden. Heutzutage gehen die Menschen seltener tanzen. Aber dafür gehen sie öfter auf Konzerte, ins Museum oder in den Zoo.
Eine Zahl ist in den Umfragen seit Jahren gleich geblieben: 35 Prozent der Menschen lesen regelmäßig Bücher. Die Forscher glauben: Viele Menschen wollen Abwechslung zu Computer und Handy. Deshalb lesen sie zur Entspannung gerne gedruckte Bücher.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Internet

    Das Internet ist ein welt-weites Netz aus Computern. Computer auf der ganzen Welt sind über viele Kabel miteinander verbunden. Wenn ein Computer an das Internet angeschlossen ist, kann man darauf Informationen aus aller Welt sehen - zum Beispiel diese Nachrichten in einfacher Sprache. Auch Handys und andere Geräte können sich mit dem Internet verbinden.

  • Instagram

    Instagram ist ein Internet-Angebot. Auf Instagram kann jeder eine eigene Seite anlegen. Auf die eigene Seite kann man Bilder und kurze Videos stellen. Und man kann sich Bilder und Videos von anderen Menschen anschauen. Zu den Bildern gibt es manchmal auch Texte. Instagram gehört der Firma Meta aus dem Land USA. Viele junge Leute benutzen gerne Instagram.

  • Tiktok

    Tiktok ist ein Video-Portal. Es bietet auch Funktionen eines sozialen Netz-Werks an. Tiktok ist von dem chinesischen Unternehmen ByteDance.

zum Wörter-Buch