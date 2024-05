Was machen Menschen in Deutschland in ihrer freien Zeit? Sie schauen Fernsehen oder sie schauen in ihr Handy. Manche lesen auch Bücher. (imago images / Cavan Images / Cavan Images via www.imago-images.de)

Die Menschen benutzen in ihrer freien Zeit auch oft ihr Handy. Sie schauen damit Filme oder sie lesen. Oder sie schicken Nachrichten an ihre Freundinnen und Freunde oder an ihre Familie. Wie lange die Menschen am Tag auf ihr Handy schauen, wissen die Fach-Leute nicht genau. Aber es sind mindestens 30 Minuten am Tag.

Die Fach-Leute sagen: Mehr als 1 Stunde am Tag haben die Menschen Kontakt zu Freunden oder zu ihrer Familie. Und 30 Minuten machen sie Sport. Zum Beispiel gehen die Leute spazieren oder spielen Fuß-Ball.