In dieser Rakete ist die deutsche Astronautin Rabea Rogge (ZUMA Press Wire / IMAGO / Jennifer Briggs)

Rogge ist mit einer Rakete in dem Land USA gestartet. Ein Unternehmen hat die Reise bezahlt.

Mit 3 anderen Raum-Fahrern macht Rogge Experimente. Die Astronauten schauen sich vor allem die Regionen am Nord-Pol und am Süd-Pol auf der Erde an.