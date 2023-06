Die FIFA hat sich mit der Europäischen Runfunk-Union auf eine Übertragung der Fuß-Ball-Welt-Meisterschaft der Frauen geeinigt. (Oliver Kaelke / DeFodi Images)

Die Fernseh-Sender in Deutschland und in anderen Ländern müssen Geld dafür bezahlen, damit sie die Fußball-Spiele zeigen dürfen. Vor jedem Fußball-Turnier machen die Fernseh-Sender ein Angebot an die FIFA. Das Angebot für die Welt-Meisterschaft von den Frauen war für die FIFA aber zu gering. Deshalb hat die FIFA damit gedroht, dass die Spiele nicht im Fernsehen übertragen werden dürfen.

Durch die Einigung mit der FIFA können die Fußball-Spiele bei der Frauen-Welt-Meisterschaft in Deutschland im Fernsehen gezeigt werden. Das gilt auch für Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Der DFB hat erleichtert auf die Einigung reagiert. Der DFB ist der Deutsche Fußball-Bund.

Die Fußball-Welt-Meisterschaft der Frauen beginnt am 20. Juli. Sie ist in den Ländern Australien und Neu-Seeland.