Mehr Frauen in Spitzen-Jobs

In der Leitung von vielen Unternehmen arbeiten immer mehr Frauen. (imago / Leungchopan)

Fachleute haben sich die Vorstände von großen deutschen Firmen angeschaut. Die Leute in einem Vorstand sind verantwortlich für die Firma. Man sagt auch: Sie führen die Geschäfte von der Firma.

Das Ergebnis von der Untersuchung: Bei 160 großen deutschen Firmen ist die Zahl von Frauen im Vorstand gewachsen. Die Zahl ist in einem Jahr um drei Prozent gewachsen. Das heißt: Es gibt in den Vorständen jetzt insgesamt mehr als 120 Frauen. Trotzdem gibt es immer noch viel mehr Männer in den Vorständen, nämlich fast 600.

Die Untersuchung ist von der Allbright-Stiftung gemacht worden. Die Organisation setzt sich für mehr Frauen in wichtigen Jobs ein. Die Chefs von der Stiftung sagen: Es gibt noch viel zu tun. Denn in den USA gibt es zum Beispiel schon jetzt viel mehr Frauen in den Vorständen als in Deutschland. Sie sagen auch: In Deutschland brauchen wir auch mehr Frauen, die in einem Vorstand die Chefin sind. Man sagt dazu auch Vorstands-Vorsitzende. Denn bisher sind die Chefs von den Vorständen fast immer Männer. In den 160 großen Firmen in Deutschland gibt es nur 7 Frauen als Vorstands-Chefin.