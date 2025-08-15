Frauen in Deutschland spielen länger am Tag als Männer. (picture alliance / ROBIN UTRECHT / Robin Utrecht)

Das zeigt eine Umfrage von dem Verband Bitkom. Die Umfrage zeigt: Frauen zocken über 2 Stunden am Tag. Männer zocken etwas weniger.

Von den Menschen in dem Alter zwischen 16 und 29 Jahren zocken fast alle ab und zu Video-Spiele. Von den Menschen ab 65 Jahren spielt jeder 5. manchmal.

Am beliebtesten sind Spiele mit einfachen Regeln - sie gehen oft schnell und sind leicht zu bedienen.

Viele Menschen haben in der Umfrage gesagt: Video-Spiele können auch gefährlich sein. Sie können süchtig und krank machen.