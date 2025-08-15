Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Frauen in Deutschland spielen öfter Video-Spiele als Männer

In Deutschland spielt mehr als die Hälfte von den Menschen Video-Spiele und Computer-Spiele. Das nennt man auch zocken. Gespielt wird oft auf dem Handy. Frauen spielen 20 Minuten länger am Tag als Männer.

Audio herunterladen
Eine junge Frau hält ein Handy in der Hand.
Frauen in Deutschland spielen länger am Tag als Männer. (picture alliance / ROBIN UTRECHT / Robin Utrecht)
Das zeigt eine Umfrage von dem Verband Bitkom. Die Umfrage zeigt: Frauen zocken über 2 Stunden am Tag. Männer zocken etwas weniger.
Von den Menschen in dem Alter zwischen 16 und 29 Jahren zocken fast alle ab und zu Video-Spiele. Von den Menschen ab 65 Jahren spielt jeder 5. manchmal.
Am beliebtesten sind Spiele mit einfachen Regeln - sie gehen oft schnell und sind leicht zu bedienen.
Viele Menschen haben in der Umfrage gesagt: Video-Spiele können auch gefährlich sein. Sie können süchtig und krank machen.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Handy

    Handy ist ein anderes Wort für Mobil-Telefon. Das ist ein Telefon, das man überall mit hinnehmen kann. Das Wort Handy kommt aus dem Englischen. Es bedeutet eigentlich "praktisch".

zum Wörter-Buch