Das zeigt eine Umfrage von dem Verband Bitkom. Die Umfrage zeigt: Frauen zocken über 2 Stunden am Tag. Männer zocken etwas weniger.
Von den Menschen in dem Alter zwischen 16 und 29 Jahren zocken fast alle ab und zu Video-Spiele. Von den Menschen ab 65 Jahren spielt jeder 5. manchmal.
Am beliebtesten sind Spiele mit einfachen Regeln - sie gehen oft schnell und sind leicht zu bedienen.
Viele Menschen haben in der Umfrage gesagt: Video-Spiele können auch gefährlich sein. Sie können süchtig und krank machen.