Eine Film-Crew baut ein Set in Köln auf. (picture-alliance / dpa / Maximilian Schönherr)

Die Gruppe "Pro Quote Film" ist für Gleich-Stellung. Die Gruppe sagt: Wenn Schauspielerinnen über 35 Jahre alt sind, dürfen sie nicht mehr so oft in Filmen mitspielen. Die Filme-Macher wollen lieber junge Schauspielerinnen. Und ältere Schauspielerinnen verdienen viel weniger Geld als junge.

Eva Maria Sommersberg ist Regisseurin. Sie sagt: Es gibt schon ein paar Veränderungen in der deutschen Film-Branche. Zum Beispiel arbeiten jetzt mehr Frauen in der Regie oder in der Produktion. Aber es gibt fast nur Kamera-Männer. Deswegen sagt Eva Maria Sommersberg: Die Veränderungen passieren viel zu langsam.

Sie sagt auch: Ein Film wie "Barbie" ist wichtig. Viele Menschen haben "Barbie" gesehen. Sie haben gehört, was in dem Film über Frauen-Themen und Gleich-Berechtigung gesagt wird.