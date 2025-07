Mädchen und Frauen spielen in Deutschland immer öfter Fußball. (picture alliance / johapress / Joachim Hahne)

Der Deutsche Fußball-Bund heißt kurz DFB. Der DFB hat die Mitglieder in den Vereinen gezählt. Das Ergebnis: Es sind rund 60 Tausend Frauen und Mädchen mehr in einem Verein als vor einem Jahr. Insgesamt sind über 950 Tausend Frauen und Mädchen jetzt in einem Fußball-Verein.

Frauen und Mädchen interessieren sich seit einigen Jahren immer mehr für Fußball. Das liegt daran, dass immer mehr Vereine Mannschaften für Frauen anbieten. Außerdem ist die deutsche Frauen-Nationalmannschaft sehr beliebt. Dort spielen die besten Fußballerinnen aus Deutschland. Die Spielerinnen sind ein Vorbild für viele Mädchen, die Fußballerin werden wollen.

Aktuell läuft in dem Land Schweiz die Europa-Meisterschaft der Frauen. Dort spielen die besten Mannschaften aus Europa. Deutschland ist auch dabei. Das deutsche Team hat schon das Viertel-Finale erreicht.