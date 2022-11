Mehr Bundes-Verdienst-Kreuze für Frauen

Das Bundes-Verdienst-Kreuz ist eine wichtige Auszeichnung. Das Bundes-Verdienst-Kreuz bekommen Menschen für besondere Leistungen. Zum Beispiel: In der Politik, in der Wirtschaft oder in der Kultur. Frank-Walter Steinmeier ist der deutsche Bundes-Präsident. Er hat entschieden: In Zukunft sollen mehr Frauen das Bundes-Verdienst-Kreuz bekommen.

25.11.2022