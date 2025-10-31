Frauen schreiben Brief an Kanzler Merz wegen Stadt-Bild

Bundes-Kanzler Merz hat einen Brief von 60 Frauen bekommen. (picture alliance / dpa / Shireen Broszies)

Die Frauen schreiben in dem Brief an Merz: Merz soll besser für die Sicherheit von Frauen sorgen. Aber sie schreiben auch: Die Sicherheit von Frauen darf keine Ausrede für Rassismus sein.

Die Frauen haben 10 Forderungen an Merz gestellt. Zum Beispiel eine bessere Überwachung von öffentlichen Räumen. Oder genug Geld für Frauen-Häuser.

Merz hatte vorher gesagt: Die Bundes-Regierung schiebt jetzt mehr Migranten ab. Das ist gut so. Aber im Stadt-Bild gibt es noch Probleme. Stadt-Bild heißt: So sieht es in einer Stadt aus. Merz sagt: In einigen Städten sieht es schlimm aus. Schuld daran sind die Migranten. Viele verstehen das so: Merz will weniger Menschen mit Migrations-Hintergrund in den Städten. Das finden sie rassistisch.

Diese Frauen haben zum Beispiel den Brief unterschrieben: die Grünen-Politikerin Ricarda Lang, die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer und die Schriftstellerin Alice Hasters.