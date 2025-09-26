Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Frankreich, Groß-Britannien und Kanada erkennen Palästina als Staat an

Palästina ist ein Gebiet am Mittel-Meer. Das Land Israel hat die Macht über Teile von Palästina. Die Länder Frankreich, Groß-Britannien und Kanada haben jetzt gesagt: Wir erkennen das Gebiet von den Palästinensern als eigenen Staat an. Israel und die USA kritisieren das.

Zwei junge Leute mit Palästinenser-Fahne in der Stadt New York.
Zwei junge Leute mit demonstrieren in New York für die Anerkennung von Palästina als Staat. (picture alliance / Anadolu / Selcuk Acar)
Der Präsident von Frankreich heißt Emmanuel Macron. Er sagt: Ein eigener Staat Palästina kann Frieden für die Region bringen. Dann enden die Kriege zwischen Israel und den Palästinensern. So sieht das auch der britische Premier-Minister. Er heißt Keir Starmer.
Der Regierungs-Chef von Israel heißt Benjamin Netanjahu. Er sagt: Die Anerkennung von Palästina ist ein Fehler. Die Entscheidung hilft nur der palästinensischen Terror-Organisation Hama im Gaza-Streifen. Auch die USA finden die Anerkennung von Palästina falsch.
Auf der ganzen Welt gibt es inzwischen mehr als 150 Länder, die sagen: Palästina ist ein eigener Staat. Deutschland ist nicht dabei. Die Bundes-Regierung sagt: Wir wollen, dass es irgendwann 2 Staaten gibt: Israel und Palästina. Aber dafür müssen Israel und die Palästinenser verhandeln. Wenn die Verhandlungen erfolgreich sind, erkennt auch Deutschland Palästina an.
Die Hamas hat in dem Jahr 2023 Israel überfallen. Die Terroristen haben viele Menschen umgebracht und etwa 250 Menschen als Geiseln genommen. Israel führt seitdem Krieg gegen die Hamas im Gebiet Gaza-Streifen. 10-tausende Palästinenser wurden getötet. Außerdem gibt es eine Hungers-Not im Gaza-Streifen.
Wörter-Buch

  • Palästina

    Palästina ist der Name für 2 Gebiete im Nahen Osten, in denen Palästinenser leben. Die Gebiete heißen Gaza-Streifen und West-Jordan-Land. Die Menschen dort wollen, dass ihr Land offiziell als Staat anerkannt wird. Darüber gibt es aber schon seit vielen Jahren Streit. Die Palästinenser streiten mit Israel. Israel hat die Macht über Teile von Palästina. Es gibt darum immer wieder Krieg.

  • Frankreich

    Frankreich ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Es ist fast doppelt so groß wie Deutschland. Aber es leben etwas weniger Menschen dort. Die Menschen in Frankreich sprechen Französisch. Frankreich gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Groß-Britannien

    Groß-Britannien wird ein Land in Europa genannt. Eigentlich heißt das Land "Vereinigtes König-Reich von Groß-Britannien und Nord-Irland". Es ist ein Staat auf den Britischen Inseln. Sie liegen in der Nord-See. Die größte Insel heißt Groß-Britannien. Weitere Inseln heißen Irland, Shetland oder Isle of Man. Das Vereinigte König-Reich besteht aus mehreren Landes-Teilen. Sie heißen England, Schottland, Wales und Nord-Irland. Die Bewohner nennt man Briten. Sie sprechen Englisch. Die Haupt-Stadt ist London.

  • Kanada

    Kanada ist ein Land in Nord-Amerika. Es liegt nördlich von dem Land USA. Die Haupt-Stadt von Kanada heißt Ottawa. Die meisten Menschen in Kanada sprechen Englisch. In einem Teil von Kanada sprechen die Menschen aber vor allem Französisch.

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die Hauptstadt von Israel ist Jerusalem. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Hamas

    Die Hamas ist eine palästinensische Organisation. Sie organisiert und kontrolliert seit Jahren das Leben von den Menschen im Gaza-Streifen. Die Hamas sagt: Wir folgen der Religion Islam. Sie sagt auch: Der jüdische Staat Israel muss weg. Denn Israel verhindert, dass die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen. Die Hamas hat viele Anschläge gegen das Land Israel gemacht. Israel und andere Staaten sagen deshalb: Die Hamas ist eine Terror-Organisation. Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas Israel überfallen. Sie hat 1.200 Menschen brutal ermordet. Sie hat auch mehr als 200 Menschen in den Gaza-Streifen verschleppt. Seitdem führt Israel Krieg im Gaza-Streifen. Die Vereinten Nationen sagen: Durch israelische Angriffe sind viele 10-tausend Menschen getötet worden. Außerdem lässt Israel keine Lebens-Mittel und Medikamente in den Gaza-Streifen. Viele Palästinenser hungern und sind vom Tod bedroht.

  • Gaza-Streifen

    Der Gaza-Streifen ist ein kleines Küsten-Gebiet am Mittel-Meer. Der Gaza-Streifen liegt zwischen den Ländern Israel und Ägypten. Die Haupt-Stadt heißt Gaza-Stadt. Im Gaza-Streifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Sie heißen Palästinenser. Der Gaza-Streifen wird von der Organisation Hamas regiert. Die Hamas kämpft mit Gewalt für einen palästinensischen Staat und gegen den Staat Israel. Der Gaza-Streifen ist abhängig von Lebens-Mittel-Lieferungen aus dem Ausland. Israel und Ägypten kontrollieren die Grenzen. Seit 2023 ist Krieg im Gaza-Streifen. Israel und die Hamas greifen sich gegenseitig an. 10-tausende Zivilisten sind getötet worden. Der Gaza-Streifen ist weitgehend zerstört. Viele Menschen hungern.

