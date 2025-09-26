Frankreich, Groß-Britannien und Kanada erkennen Palästina als Staat an

Zwei junge Leute mit demonstrieren in New York für die Anerkennung von Palästina als Staat. (picture alliance / Anadolu / Selcuk Acar)

Der Präsident von Frankreich heißt Emmanuel Macron. Er sagt: Ein eigener Staat Palästina kann Frieden für die Region bringen. Dann enden die Kriege zwischen Israel und den Palästinensern. So sieht das auch der britische Premier-Minister. Er heißt Keir Starmer.

Der Regierungs-Chef von Israel heißt Benjamin Netanjahu. Er sagt: Die Anerkennung von Palästina ist ein Fehler. Die Entscheidung hilft nur der palästinensischen Terror-Organisation Hama im Gaza-Streifen. Auch die USA finden die Anerkennung von Palästina falsch.

Auf der ganzen Welt gibt es inzwischen mehr als 150 Länder, die sagen: Palästina ist ein eigener Staat. Deutschland ist nicht dabei. Die Bundes-Regierung sagt: Wir wollen, dass es irgendwann 2 Staaten gibt: Israel und Palästina. Aber dafür müssen Israel und die Palästinenser verhandeln. Wenn die Verhandlungen erfolgreich sind, erkennt auch Deutschland Palästina an.

Die Hamas hat in dem Jahr 2023 Israel überfallen. Die Terroristen haben viele Menschen umgebracht und etwa 250 Menschen als Geiseln genommen. Israel führt seitdem Krieg gegen die Hamas im Gebiet Gaza-Streifen. 10-tausende Palästinenser wurden getötet. Außerdem gibt es eine Hungers-Not im Gaza-Streifen.