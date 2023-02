Dürre in Frankreich, Spanien und Italien

In Frankreich ist ein Fluss ausgetrocknet. (picture alliance/dpa/MAXPPP/Frank Muller)

In Frankreich sind deshalb einige Flüsse schon ausgetrocknet. In Spanien haben Stau-Seen nur noch wenig Wasser. In der italienischen Stadt Venedig gibt es wenig Wasser in den Kanälen. Umwelt-Schützer fordern: Die Menschen sollen weniger Wasser verbrauchen. Regen-Wasser soll besser genutzt werden.

Ein Grund für die Dürre ist der Klima-Wandel. In einigen Regionen in der Welt wird es immer heißer und trockener. In anderen Regionen auf der Welt gibt es dagegen schwere Regen-Fälle und Überschwemmungen: zum Beispiel in dem Land Pakistan.