Neuer Regierungs-Chef in Frankreich

der alte französische Regierungs-Chef Francois Bayrou und rechts daneben der neue Regierungs-Chef Sebastien Lecornu. (picture alliance / SIPA / J.E.E)

Der alte Chef von der Regierung war François Bayrou. Bayrou hat gesagt: Der Staat macht zu viele Schulden. Deshalb müssen die Ausgaben gekürzt werden. Die meisten Abgeordneten im Parlament lehnen das ab.



Bayrou hatte keine Unterstützung mehr für wichtige Gesetz-Entwürfe. Es haben nicht genug Abgeordnete für neue Gesetze gestimmt. Deshalb hat Bayrou sein Amt aufgegeben.



Der Präsident von Frankreich heißt Emmanuel Macron. Er hat einen neuen Regierungs-Chef ausgewählt. Der heißt Sébastien Lecornu. Bis jetzt war Lecornu Verteidigungs-Minister. Lecornu ist schon der 5. Regierungs-Chef in 2 Jahren in Frankreich. Er soll jetzt dafür sorgen, dass sich die Abgeordneten im Parlament besser einigen können.

In Frankreich haben in den vergangenen Tagen viele Menschen protestiert. Die Menschen haben auch nicht gearbeitet. Der Grund sind die geplanten Einsparungen von der Regierung. Die Menschen sollen mehr arbeiten. Die Menschen sollen auch weniger Geld vom Staat bekommen.