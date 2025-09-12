Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Neuer Regierungs-Chef in Frankreich

In dem Land Frankreich hat das Parlament eine wichtige Entscheidung getroffen. Die Abgeordneten haben gesagt: Wir vertrauen der französischen Regierung nicht mehr. Jetzt gibt es einen neuen Regierungs-Chef.

Die französischen Premierminister Francois Bayrou und Sebastien Lecornu stehen nebeneinander
der alte französische Regierungs-Chef Francois Bayrou und rechts daneben der neue Regierungs-Chef Sebastien Lecornu. (picture alliance / SIPA / J.E.E)
Der alte Chef von der Regierung war François Bayrou. Bayrou hat gesagt: Der Staat macht zu viele Schulden. Deshalb müssen die Ausgaben gekürzt werden. Die meisten Abgeordneten im Parlament lehnen das ab.

Bayrou hatte keine Unterstützung mehr für wichtige Gesetz-Entwürfe. Es haben nicht genug Abgeordnete für neue Gesetze gestimmt. Deshalb hat Bayrou sein Amt aufgegeben.

Der Präsident von Frankreich heißt Emmanuel Macron. Er hat einen neuen Regierungs-Chef ausgewählt. Der heißt Sébastien Lecornu. Bis jetzt war Lecornu Verteidigungs-Minister. Lecornu ist schon der 5. Regierungs-Chef in 2 Jahren in Frankreich. Er soll jetzt dafür sorgen, dass sich die Abgeordneten im Parlament besser einigen können.
In Frankreich haben in den vergangenen Tagen viele Menschen protestiert. Die Menschen haben auch nicht gearbeitet. Der Grund sind die geplanten Einsparungen von der Regierung. Die Menschen sollen mehr arbeiten. Die Menschen sollen auch weniger Geld vom Staat bekommen.
Wörter-Buch

  • Frankreich

    Frankreich ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Es ist fast doppelt so groß wie Deutschland. Aber es leben etwas weniger Menschen dort. Die Menschen in Frankreich sprechen Französisch. Frankreich gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Parlament

    Im Parlament treffen sich Politikerinnen und Politiker und entscheiden über die Politik. In einem Parlament sind normalerweise Abgeordnete von verschiedenen Parteien. In Deutschland hat das Parlament den Namen Bundestag.

  • Abgeordnete/Abgeordneter

    Abgeordnete sind Menschen, die für eine Aufgabe gewählt worden sind. Die Menschen im Bundestag oder anderen Parlamenten nennt man Abgeordnete. In den Parlamenten stimmen sie über Gesetze oder andere Entscheidungen ab.

  • Regierung

    Die Regierung bestimmt die Politik in einem Land. Sie besteht aus einem Regierungs-Chef und vielen Ministern. In Deutschland wählen die Bürger die Abgeordneten für den Bundestag. Diese Abgeordneten wählen dann die Regierung. Der Regierungs-Chef von Deutschland ist Bundes-Kanzler Friedrich Merz.

