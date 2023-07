Krawalle in Frankreich

In Nanterre bei Paris haben Demonstranten Autos angezündet. (Christophe Ena/AP/dpa)

Der Vorfall ist in einem Video zu sehen. In dem Video sieht man, wie der Polizist bei einer Verkehrs-Kontrolle seine Waffe auf den 17-Jährigen richtet. Er schießt, als der Jugendliche mit seinem Auto plötzlich davon fährt. Davor war der Satz zu hören: "Du kriegst eine Kugel in den Kopf." Gegen den Polizisten wird jetzt ermittelt.

In Nanterre, wo das passiert ist, aber auch in anderen Vororten von Paris hat es Krawalle gegeben. Demonstrierende haben Polizisten mit Feuerwerks-Körpern beschossen. Sie haben Autos und Müll-Container angezündet. Sie haben auch Barrikaden errichtet. Es gab viele Festnahmen. Allein in Paris waren tausende Polizisten im Einsatz.

Der Präsident von Frankreich heißt Emmanuel Macron. Macron hat gesagt: Der Tod von dem 17-Jährigen ist schrecklich. Der Vorfall muss schnell aufgeklärt werden. Macron hat aber auch die Krawalle verurteilt. Er hat gesagt: Die Gewalt gegen Polizisten und gegen Einrichtungen vom Staat muss aufhören. Die Regierung hat jetzt 40.000 Polizisten im ganzen Land mobilisiert.