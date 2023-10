Die Frankfurter Buch-Messe hat begonnen. (picture alliance / dpa / Helmut Fricke)

Gast-Land ist Slowenien. Slowenien hat auf der Messe einen besonderen Bereich. Dort werden Bücher aus dem Land vorgestellt. Aber auch der Krieg im Nahen Osten spielt eine große Rolle. Der Direktor von der Frankfurter Buch-Messe heißt Juergen Boos. Er hat gesagt: Wir verurteilen den Terror-Angriff auf Israel. Und wir haben Mitgefühl mit allen Menschen, die in Israel und Palästina unter dem Krieg leiden.

Die Buch-Messe will auch barriere-frei sein. Für Gehörlose gibt es zum Beispiel extra Lesungen. Auf diesen Lesungen übersetzen Dolmetscher in die Deutsche Gebärden-Sprache. Es gib auch ein Gespräch über Bücher in Leichter und Einfacher Sprache. Menschen im Roll-Stuhl haben zur Buch-Messe freien Eintritt.

Bei der Buch-Messe werden immer viele Preise vergeben. Zum Beispiel der Deutsche Buchpreis. Den hat der Schriftsteller Tonio Schachinger bekommen. Schachinger kommt aus Österreich. Er hat das Buch "Echtzeitalter" geschrieben. Es handelt von Schülerinnen und Schülern in einem Internat in der Stadt Wien.

Ein wichtiger Preis ist der Friedens-Preis. Der Friedens-Preis wird vom Deutschen Buch-Handel vergeben. In diesem Jahr bekommt den Friedens-Preis der Schriftsteller Salman Rushdie. Rushdie setzt sich für Meinungs-Freiheit ein. Im Jahr 2022 gab es einen Messer-Angriff auf Rushdie. Seitdem ist er auf einem Auge blind.