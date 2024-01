Frank Farian gestorben

Hit-Produzent Frank Farian ist im Alter von 82 Jahren zu Hause gestorben. (Dominik Laux/dpa)

In den 70er Jahren hat Frank Farian zuerst selbst Musik gemacht. Ein erfolgreiches Lied von ihm war „Rocky“. Doch richtig berühmt wurde er als Produzent von der Band „Boney M.“ Die Band hat weltweit rund 150 Millionen Musik-Platten verkauft. Von „Boney M.“ sind zum Beispiel die Lieder „Daddy Cool“ und „Rivers of Babylon“. Allerdings haben die Mitglieder von der Band vor allem getanzt. Die Stimmen hat Frank Farian mit dem Computer verändert. Die Stimme vom Sänger war eigentlich die Stimme von Frank Farian.

So ähnlich hat er es dann auch später mit den beiden Sängern von „Milli Vanilli“ gemacht. Die Band war international sehr erfolgreich mit Liedern wie „Girl You Know It’s True“. Die beiden Sänger haben getanzt und den Mund bewegt, aber nie wirklich gesungen. Das wusste aber niemand. 1990 wurde das dann bekannt. Es war ein riesiger Skandal. „Milli Vanilli“ musste Musik-Preise zurückgeben und hat sich dann aufgelöst.

Frank Farian hat aber bis zu seinem Tod weiter Musik gemacht. Er hat mit vielen berühmten Künstlerinnen und Künstlern gearbeitet. Im Moment gibt es einen Film in den Kinos, der von seinem Leben erzählt.