Freier Eintritt bei Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf ist ein Fußball-Verein in der 2. Bundes-Liga. Der Verein will in der nächsten Saison etwas Neues probieren. Die Fans dürfen dann umsonst ins Stadion. Das soll erstmal für 3 Heim-Spiele gelten.

28.04.2023