Forscher aus Höhle gerettet

Nach 9 Tagen ist Höhlen-Forscher Mark Dickey gerettet worden. (Der Forscher wird von zwei Rettungskräften medizinisch versorgt. )

Mark Dickey ist 40 Jahre alt und hat viel Erfahrung mit Höhlen. Zuletzt war er in einer Höhle in der Türkei. Die Höhle ist sehr tief. In einer Tiefe von mehr als 1.100 Metern hat Mark Dickey eine Magen-Blutung bekommen.

Rettungs-Kräfte aus der Türkei und aus anderen Ländern sind in die Höhle geklettert. Sie haben den Forscher erst in ein Lager in der Höhle gebracht. Dort wurde er medizinisch versorgt. Danach ging es ihm etwas besser.

Später haben die Rettungs-Kräfte ihn dann aus der Höhle herausgeholt. Das war sehr kompliziert. Die Höhle ist oft sehr eng. Einige Male mussten besonders enge Gänge sogar gesprengt werden. Die Rettungs-Kräfte haben den Forscher immer wieder an ein Seil gehängt und dann weiter gezogen.

Nach 9 Tagen haben die Rettungs-Kräfte es geschafft. Mark Dickey ist jetzt in Sicherheit.