Viele Leute mögen Formel-1-Rennen. Deshalb soll es sie noch öfter geben. (Imago )

Zum 1. Mal werden die Renn-Autos auch durch die Stadt Las Vegas in dem Land USA fahren. Auch in dem Land Katar gibt es wieder ein Rennen. In Deutschland gibt es aber kein Formel-1-Rennen.

Im Motor-Sport verdienen viele Menschen viel Geld. Der Chef von der Formel-1 heißt Mohammed Ben Sulayem. Er sagt, dass viele Menschen den Motor-Sport gut finden. Deshalb gibt es mehr Rennen als bisher.