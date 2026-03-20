Formel 1 sagt Rennen in Bahrain und in Saudi-Arabien ab

Es gibt keine Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain. (picture alliance / ANP / SANDER KONING / ANP)

Die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien waren für den April geplant. Bahrain und Saudi-Arabien liegen in der Nähe vom Iran. USA und Israel führen gerade Krieg gegen den Iran. Und der Iran greift auch immer wieder seine Nachbar-Länder an. Deswegen ist es in der Region gerade sehr gefährlich.

Im November sind noch Rennen in den Ländern Katar und Vereinigte Arabische Emirate geplant. Auch die Länder liegen in der Nähe von dem Iran. Diese Rennen sollen aber stattfinden.

Die Formel 1 ist die wichtigste Renn-Serie auf der Welt. Motor-Sport-Fans in vielen Ländern gucken die Rennen. Deswegen ist es auch besonders, wenn ein Rennen abgesagt wird.