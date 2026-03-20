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Formel 1 sagt Rennen in Bahrain und in Saudi-Arabien ab

Die Formel 1 hat ihre Rennen in den Ländern Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt. Grund dafür ist der Iran-Krieg. Die Chefs von der Formel 1 sagen: Es ist zu gefährlich in der Region.

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Rennfahrer Kimi Antonelli im Mercedes während einem Rennen auf der Strecke
Es gibt keine Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain. (picture alliance / ANP / SANDER KONING / ANP)
Die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien waren für den April geplant. Bahrain und Saudi-Arabien liegen in der Nähe vom Iran. USA und Israel führen gerade Krieg gegen den Iran. Und der Iran greift auch immer wieder seine Nachbar-Länder an. Deswegen ist es in der Region gerade sehr gefährlich.
Im November sind noch Rennen in den Ländern Katar und Vereinigte Arabische Emirate geplant. Auch die Länder liegen in der Nähe von dem Iran. Diese Rennen sollen aber stattfinden.
Die Formel 1 ist die wichtigste Renn-Serie auf der Welt. Motor-Sport-Fans in vielen Ländern gucken die Rennen. Deswegen ist es auch besonders, wenn ein Rennen abgesagt wird.

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  • Formel 1

    Zur Formel 1 gehören verschiedene Auto-Rennen. In der Formel 1 fahren sehr schnelle Renn-Autos. Wer die meisten Auto-Rennen gewinnt, wird Formel-1-Weltmeister.

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

  • Saudi-Arabien

    Saudi-Arabien ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Riad. Dort regiert ein König. Saudi-Arabien ist ungefähr 6 Mal so groß wie Deutschland. Aber es leben weniger Menschen dort als in Deutschland. Ein großer Teil von Saudi-Arabien ist Wüste. Trotzdem ist es ein sehr reiches Land, denn es gibt dort viel Erd-Öl.

  • Bahrein oder Bahrain

    Bahrain ist ein kleines Land in Asien. Es besteht aus Inseln im Meer neben dem Land Saudi-Arabien. Die meisten Menschen in Bahrain sind Muslime. Die wichtigste Sprache ist Arabisch. Bahrain ist ein König-Reich. in Bahrain gibt es keine freien Medien und die Menschen haben nur wenig Rechte.

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