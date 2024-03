Die Formel-1 startet am Wochenende in die neue Saison. (IMAGO / ANP / IMAGO)

Das 1. findet im König-Reich Bahrain statt. Bahrain ist am persischen Golf. Das Auto-Rennen findet ausnahmsweise an einem Samstag statt - und nicht wie üblich am Sonntag. Das gilt auch für das 2. Rennen eine Woche später. Der Grund: Der Fasten-Monat Ramadan, der am 10. März beginnt. Dann essen und trinken gläubige Muslime nur noch zu bestimmten Zeiten.

An dem Rennen in Bahrain gibt es auch Kritik. Menschen-Rechts-Organisationen sagen: In dem König-Reich werden Menschen unterdrückt. Es gibt Gewalt und Folter.

Im letzten Jahr ist Renn-Fahrer Max Verstappen Formel-1-Welt-Meister geworden.