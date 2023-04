Verstappen gewinnt Formel-1-Rennen

In der Formel 1 hat der Renn-Fahrer Max Verstappen den Großen Preis in dem Land Australien gewonnen. Verstappen hat dort zum ersten Mal gewonnen. Er gehört zum Renn-Team von dem Unternehmen Red Bull. Verstappen ist in den letzen beiden Jahren auch Welt-Meister geworden.

07.04.2023