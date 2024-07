Lewis Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen

Der Renn-Fahrer Lewis Hamilton hat in dem Land Groß-Britannien gewonnen. (dpa / David W. Cerny)

Denn Lewis Hamilton kommt aus Groß-Britannien. Er hat also auf seiner Heimat-Strecke gewonnen. Die Strecke ist in Silverstone. Das liegt in der Mitte von Groß-Britannien. Hamilton hat dort schon zum 9. Mal gewonnen.

Auf Platz zwei bei dem Rennen landete Max Verstappen mit seinem Red-Bull-Wagen. Max Verstappen kommt aus den Niederlanden. Dritter wurde Lando Norris. Norris fährt ein Renn-Auto von McLaren. Er kommt auch aus Groß-Britannien.

Das Rennen war nicht so einfach. Es hat zwischendurch geregnet. Dann ist es nicht so leicht, die Renn-Wagen gut und sicher zu steuern.