Travis Kelce von den "Kansas City Chiefs" beim Super Bowl (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / John Angelillo)

American Football heißt auf Deutsch: Amerikanischer Fußball. Der Ball hat eine Form wie ein Ei. Und er wird meistens geworfen.

Der Super Bowl ist in den USA ein großes Ereignis. In der Halbzeit-Pause treten berühmte Musikerinnen und Musiker auf. Am Tag vor dem Spiel wurden noch Eintritts-Karten für das Spiel verkauft. Da hat der billigste Platz fast 8.000 Euro gekostet. Millionen Menschen schauen am Fernseher zu. Auch bei uns in Deutschland schauen immer mehr Menschen den Super Bowl.

In diesem Jahr haben die Mannschaften "Kansas City Chiefs" und die "San Francisco 49ers" gegeneinander gespielt. Die "Kansas City Chiefs" haben gewonnen. Sie haben mit 25 zu 22 in der Verlängerung von dem Spiel gewonnen.

In diesem Jahr gab es etwas Besonderes: Die berühmte Sängerin Taylor Swift hat sich das Spiel im Stadion angesehen. Taylor Swift ist die Freundin von Travis Kelce. Er spielt bei den "Kansas City Chiefs". Taylor Swift hat sich gefreut, weil die Mannschaft von ihrem Freund gewonnen hat. Wegen Taylor Swift haben sich noch mehr Menschen als sonst den Super Bowl angesehen.