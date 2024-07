Computer-Probleme auf der ganzen Welt

Auf der ganzen Welt hat es Technik-Probleme gegeben. Zum Beispiel an vielen Flug-Häfen. Viele Flüge sind darum ausgefallen. Die Computer-Probleme hat es auch bei Banken, in Kranken-Häusern und Super-Märkten gegeben. Der Grund war ein Fehler in einem Computer-Programm.

26.07.2024