Viele Flüge ausgefallen

Viele Flugzeuge konnten nicht starten. Es gab Computer-Probelem und einen großen Streik. (Andreas Arnold/dpa)

Die meisten Probleme gab es am Flug-Hafen in Frankfurt. Von dort fliegen normalerweise besonders viele Lufthansa-Flugzeuge ab. In Frankfurt sind ungefähr 200 Flüge von der Lufthansa ausgefallen. Viele ankommende Flugzeuge mussten an andere Flug-Häfen umgeleitet werden. Dadurch gab es sehr viele Verspätungen.

Die Lufthansa sagt: Der Schaden ist bei Bau-Arbeiten in Frankfurt passiert. Ein Bagger hat bei den Bau-Arbeiten aus Versehen 4 Kabel durchtrennt. Deswegen sind die Computer-Systeme ausgefallen.

An vielen Flug-Häfen gibt es nun noch ein anderes Problem: Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik aufgerufen. Verdi sagt: Die Männer und Frauen, die im Flug-Hafen zum Beispiel am Gepäck-Band oder an den Sicherheits-Schleusen arbeiten, verdienen zu wenig Geld. Deswegen sollen sie am Freitag nicht arbeiten. Das nennt die Gewerkschaft Verdi einen Warn-Streik. Sehr viele Flüge fallen aus. Einige Flug-Häfen haben gesagt: Bei uns können fast gar keine Flug-Zeuge starten oder landen.