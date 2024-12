Flugzeug-Absturz in dem Land Kasachstan

Das abgestürzte Flugzeug in dem Land Kasachstan. (Uncredited / The Administration of / Uncredited)

Das Flugzeug ist in dem Land Aserbaidschan gestartet. Es sollte in die Stadt Grosny in dem Land Russland fliegen. Dann gab es Probleme an dem Flugzeug. Die Piloten haben die Richtung geändert.

In der Nähe der Stadt Aktau in Kasachstan ist das Flugzeug auf dem Boden aufgeschlagen. Ein Feuer ist ausgebrochen.

Helfer konnten 29 Menschen aus den Trümmern retten. Sie sind fast alle sehr schwer verletzt. Auch 3 Kinder wurden gerettet.

Es ist bisher nicht klar, warum das Flugzeug abgestürzt ist. Eine Flug-Behörde in Russland sagt: Das Flugzeug ist in einen Vogel-Schwarm geflogen. Danach konnte es nicht mehr richtig fliegen.

Viele Fach-Leute glauben das nicht. Sie sagen: Es muss einen anderen Grund für den Absturz geben. Vielleicht haben russische Soldaten das Flugzeug aus Versehen abgeschossen.

Ermittler aus dem Land Kasachstan wollen das Flugzeug jetzt untersuchen.