Flüchtlinge ertrinken im Mittel-Meer

Das kaputte Boot ist an einen Strand gespült worden. Dort liegen auch persönliche Dinge von den Menschen, zum Beispiel ein Kuschel-Tier. (IMAGO / Italy Photo Press / IMAGO / R4924_italyphotopress)

Die Flüchtlinge kamen aus den Ländern Syrien, Afghanistan, Irak und Pakistan. Die Flüchtlinge möchten in Europa leben. Sie glauben: Dort ist das Leben besser als in ihrer Heimat. Im Mittel-Meer sinken oft Boote mit Flüchtlingen an Bord. 25.000 Menschen sollen in den vergangenen Jahren im Mittel-Meer ertrunken sein. Nun gibt es Diskussionen, warum den Menschen in dem sinkenden Boot nicht geholfen wurde.

Die Europäische Union will schon seit einigen Jahren die Flüchtlings-Politik ändern. Die Europäische Union nennt man auch EU. Die Präsidentin von der EU-Kommission heißt Ursula von der Leyen. Sie sagt: Die Flüchtlinge müssen in Sicherheit nach Europa kommen können. Deshalb muss das Asyl-Recht geändert werden. Die Länder Italien, Spanien und Griechenland fordern: Die Europäische Union muss uns bei den Flüchtlingen helfen. Wir können das nicht alleine schaffen.