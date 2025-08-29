Viele Flüchtlinge von 2015 haben in Deutschland eine Arbeit

Viele Geflüchtete arbeiten in der Gastronomie: Hier stellen Menschen Eis her. (imago / epd / Christian Ditsch)

Es gibt viele Berufe in Deutschland, in denen zu wenige Menschen arbeiten. Es sind oft wichtige Berufe wie zum Beispiel in dem Gesundheits-Bereich und in der Logistik. Das sind Berufe wie Kranken-Pfleger oder Paket-Zusteller. In diesen Berufen arbeiten jetzt viele von den Geflüchteten. Sie arbeiten auch oft in der Gastronomie, also zum Beispiel in einem Restaurant oder Imbiss. Auch in Reinigungs-Jobs arbeiten viele.

Die Studie sagt: Sehr viele von den Geflüchteten haben heute eine Arbeit. Es sind fast so viele wie in der Gruppe von allen Menschen in Deutschland. Es gibt bei den Geflüchteten aber einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen.

Von den Frauen arbeiten viele gar nicht oder in Teil-Zeit. Die Autoren von der Studie sagen: Das liegt auch an der Kinder-Betreuung. In Deutschland gibt es zum Beispiel nicht genug Kita-Plätze. Und viele von den geflüchteten Frauen haben in ihrem Heimat-Land gar keinen Beruf gelernt. Deswegen können sie hier oft nicht arbeiten.