Viele Flüchtlinge in Deutschland

Geflüchtete Menschen bekommen Essen in einer Hilfs-Stelle in Berlin. (Imago/Cathrin Bach)

Die Städte müssen die geflüchteten Menschen irgendwo unterbringen. Sie sagen aber: Es gibt nicht genug Wohnungen. Und auch die Erst-Aufnahme-Zentren sind voll. Das sind Orte, wo die Flüchtlinge als erstes schlafen können und dann in eine Wohnung kommen können. Viele Städte sagen: Wir müssen wieder Turn-Halle zu Schlaf-Plätzen für Flüchtlinge machen.

Jetzt gab es ein Treffen von den Städten und Gemeinden mit der Innen-Ministerin von Deutschland. Sie heißt Nancy Faeser. Die Innen-Ministerin sagt: Wir wollen den Städten helfen. Der Bund will einige Gebäude im Land an die Städte geben. In den Gebäuden sollen dann Flüchtlinge wohnen können. Und Faeser sagt: Wir werden unsere Grenzen besser schützen. Daran gibt es Kritik. Die Grünen zum Beispiel sagen: Die Grenzen in Europa müssen offen bleiben.