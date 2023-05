"Bügel-Eisen"-Haus in New York versteigert

Das "Bügel-Eisen-Hochaus" in New York, USA. (dpa / picture alliance / Daniel Kalker)

New York ist eine große Stadt in dem Land USA. Viele Menschen besuchen die Stadt und schauen sich das "Bügel-Eisen-Haus" an. Es hat eine 3-eckige Form. Manche sagen auch: Das Haus sieht keil-förmig aus - eben wie ein Bügel-Eisen.

Das Haus wurde in dem Jahr 1902 gebaut. Es ist 91 Meter hoch. Weil so viele Menschen kommen, um es zu sehen, gehört das Gebäude zu den Wahr-Zeichen von New York.

Das Haus ist zum 2. Mal versteigert worden. Beim 1. Mal hat der Käufer nicht rechtzeitig bezahlt. Deswegen hat ein Gericht festgelegt: Das Haus muss nochmal versteigert werden. Das heißt: Wer am meisten Geld dafür gibt, der bekommt das Haus.

Jetzt gehört es einem Mann, der Jeff Gural heißt. Er arbeitet mit Immobilien. Gural hat das Haus für 161 Millionen US-Dollar gekauft. Das sind ungefähr 150 Millionen Euro.