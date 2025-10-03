Viele Fische in der Ost-See gestorben

Zur Sicherheit sollten die Menschen an den Stränden erst einmal nicht schwimmen gehen. Denn niemand wusste, ob vielleicht Gift oder Bakterien in dem Wasser sind. Die Behörden von dem Bundes-Land Schleswig-Holstein haben die toten Fische im Labor untersucht. Jetzt ist klar: Die Fische waren nicht krank oder vergiftet.
Der Grund für die vielen toten Fische ist: Die Fische sind erstickt. Wir Menschen atmen Sauer-Stoff aus der Luft. Die Fische filtern mit ihren Kiemen Sauer-Stoff aus dem Wasser. In dem Wasser von der Ost-See war aber für kurze Zeit nicht mehr genug Sauer-Stoff.
Das kam so: In der Ost-See gibt es verschiedene Wasser-Schichten. Einfach gesagt: Oben hat das Wasser viel Sauer-Stoff. Und tief unten am Boden von der Ost-See hat das Wasser sehr wenig Sauer-Stoff. Starker Wind hat das obere Wasser vom Strand weg-geschoben. Dann ist sauer-stoff-armes Wasser von unten Richtung Strand und an die Oberfläche geströmt. Plötzlich waren die Fische dann in dem Wasser mit nur wenig Sauer-Stoff. Deshalb sind viele von ihnen gestorben.