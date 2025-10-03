Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Viele Fische in der Ost-See gestorben

Die Ost-See ist ein Meer im Norden von Deutschland. In dieser Woche wurden an Stränden von der Ost-See viele tote Fische gefunden. Jetzt ist klar, wie die Fische gestorben sind.

Audio herunterladen
Ein toter Fisch liegt im Sand an der Ost-See.
Ein toter Fisch am Strand von der Ost-See. (Archiv-Bild) (imago / Dieter Mendzigall)
Zur Sicherheit sollten die Menschen an den Stränden erst einmal nicht schwimmen gehen. Denn niemand wusste, ob vielleicht Gift oder Bakterien in dem Wasser sind. Die Behörden von dem Bundes-Land Schleswig-Holstein haben die toten Fische im Labor untersucht. Jetzt ist klar: Die Fische waren nicht krank oder vergiftet.
Der Grund für die vielen toten Fische ist: Die Fische sind erstickt. Wir Menschen atmen Sauer-Stoff aus der Luft. Die Fische filtern mit ihren Kiemen Sauer-Stoff aus dem Wasser. In dem Wasser von der Ost-See war aber für kurze Zeit nicht mehr genug Sauer-Stoff.
Das kam so: In der Ost-See gibt es verschiedene Wasser-Schichten. Einfach gesagt: Oben hat das Wasser viel Sauer-Stoff. Und tief unten am Boden von der Ost-See hat das Wasser sehr wenig Sauer-Stoff. Starker Wind hat das obere Wasser vom Strand weg-geschoben. Dann ist sauer-stoff-armes Wasser von unten Richtung Strand und an die Oberfläche geströmt. Plötzlich waren die Fische dann in dem Wasser mit nur wenig Sauer-Stoff. Deshalb sind viele von ihnen gestorben.
Diese Meldung als epub herunterladen.

Wörter-Buch

  • Schleswig-Holstein

    Schleswig-Holstein ist das nördlichste deutsche Bundes-Land. Die Haupt-Stadt von Schleswig-Holstein ist Kiel. Schleswig-Holstein liegt zwischen 2 Meeren. Die Meere heißen Nord-See und Ost-See.

  • Sauer-Stoff

    Sauer-Stoff ist ein Gas. Wir atmen es ein. Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen Sauer-Stoff zum Leben.

zum Wörter-Buch