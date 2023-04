Finnland ist NATO-Mitglied

General-Sekretär oder General-Sekretärin

General-Sekretärin ist ein wichtiges Amt, zum Beispiel in einer Partei oder in einem Verein. In einer Partei unterstützt der General-Sekretär den oder die Vorsitzende. Auch andere Organisationen haben einen General-Sekretär, zum Beispiel die UNO. Auch dort ist es ein wichtiges Amt, aber mit anderen Aufgaben.