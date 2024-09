Die Schauspielerin Sigourney Weaver mit dem Ehren-Löwen bei den Film-Fest-Spielen von Venedig. (dpa / Joel C. Ryan)

Weltweit bekannt wurde sie mit der Horror-Reihe "Alien". Weaver hat aber noch in vielen anderen berühmten Filme mitgemacht. Sie hat zum Beispiel in "Avatar" mitgespielt. In Venedig hat Sigourney Weaver jetzt einen "Ehren-Löwen" bekommen.

Eröffnet wurden die Fest-Spiele diesmal mit dem Film "Beetlejuice Beetlejuice". Er ist von dem Regisseur Tim Burton aus den USA. Es ist eine Fantasy-Horror-Komödie über einen Polter-Geist.

Der Haupt-Preis in Venedig heißt "Goldener Löwe". Auch viele Stars aus Hollywood sind bei dem Festival dabei. In diesem Jahr zum Beispiel Brad Pitt, George Clooney und Nicole Kidman. Auch aus Deutschland und Europa werden viele Filme gezeigt.

Am Ende entscheidet eine Jury, welche Filme einen Preis bekommen. Das Film-Festival in Venedig findet schon zum 81. Mal statt. Es dauert bis zum 7. September.