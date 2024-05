Film-Festival in Cannes eröffnet

Die Schauspielerin Meryl Streep hat in Cannes einen wichtigen Preis bekommen. (Invision / AP / Daniel Cole)

Meryl Streep ist eine bekannte Schauspielerin aus dem Land USA. Sie hat in Cannes einen Preis für ihr Lebens-Werk bekommen. Das ist eine große Auszeichnung für ihre Arbeit als Schauspielerin. Meryl Streep ist 74 Jahre alt. Sie hat bei der Preis-Verleihung gesagt: Ich freue mich, dass die Leute mich immer noch in Filmen sehen wollen.

Als 1. Film wurde in Cannes eine französische Komödie gezeigt. Sie heißt "Le deuxième acte". Übersetzt heißt das: "Der zweite Akt". Auf dem Film-Festival gibt es einen Wettbewerb mit vielen Filmen von verschiedenen Regisseuren, also Filme-Machern. Das Festival geht bis Ende nächster Woche.

Der Haupt-Preis in Cannes heißt Goldene Palme. Die Goldene Palme wird am Ende vergeben. In diesem Jahr ist in Cannes auch sexuelle Gewalt gegen Frauen ein wichtiges Thema. Dazu gibt es auch einen Film. Das Festival in Cannes findet schon zum 77. Mal statt.