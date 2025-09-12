Ticket-Verkauf für die Fußball-Weltmeisterschaft hat begonnen

Deutsche Fußball-Fans beim WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland (IMAGO / ActionPictures / IMAGO)

Dafür hat der Welt-Fußball-Verband FIFA extra eine Seite im Internet gemacht. Dort können sich Fans anmelden. Das geht nur mit einer Visa-Karte. Das ist eine bestimmte Kredit-Karte. Dann wird ausgelost, wer ein Ticket für ein Spiel kaufen kann. Diese Regeln gelten für die 1. Phase von dem Ticket-Verkauf. Später geht das Ticket-Kaufen einfacher. Aber dann sind die ersten Tickets eben schon weg.

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist im Juni und Juli im nächsten Jahr. Es gibt 104 Spiele in 3 Länder. Und zwar in den Ländern USA, Kanada und Mexiko. Das billigste Ticket kostet 51 Euro. Das teuerste Ticket kostet fast 5.800 Euro.

Die deutschen Fußballer müssen sich für die Welt-Meisterschaft noch qualifizieren. Das bedeutet: Sie spielen gegen die Mannschaften von anderen Ländern. Die besten Mannschaften dürfen dann zur Welt-Meisterschaft. Zwei Spiele haben die Deutschen schon gemacht. Gegen die Slowakei haben sie verloren, gegen Nord-Irland gewonnen.