Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Ticket-Verkauf für die Fußball-Weltmeisterschaft hat begonnen

Der Ticket-Verkauf für die Fußball-Weltmeisterschaft hat am Mittwoch angefangen. Fans können aber nicht einfach ein Ticket kaufen - sie müssen sich dafür bewerben.

Deutsche Fußball-Fans beim WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland. Im MIttelpunkt von dem Bild ist eine junge Frau mit langen Haaren. Sie freut sich.
Deutsche Fußball-Fans beim WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland (IMAGO / ActionPictures / IMAGO)
Dafür hat der Welt-Fußball-Verband FIFA extra eine Seite im Internet gemacht. Dort können sich Fans anmelden. Das geht nur mit einer Visa-Karte. Das ist eine bestimmte Kredit-Karte. Dann wird ausgelost, wer ein Ticket für ein Spiel kaufen kann. Diese Regeln gelten für die 1. Phase von dem Ticket-Verkauf. Später geht das Ticket-Kaufen einfacher. Aber dann sind die ersten Tickets eben schon weg.
Die Fußball-Weltmeisterschaft ist im Juni und Juli im nächsten Jahr. Es gibt 104 Spiele in 3 Länder. Und zwar in den Ländern USA, Kanada und Mexiko. Das billigste Ticket kostet 51 Euro. Das teuerste Ticket kostet fast 5.800 Euro.
Die deutschen Fußballer müssen sich für die Welt-Meisterschaft noch qualifizieren. Das bedeutet: Sie spielen gegen die Mannschaften von anderen Ländern. Die besten Mannschaften dürfen dann zur Welt-Meisterschaft. Zwei Spiele haben die Deutschen schon gemacht. Gegen die Slowakei haben sie verloren, gegen Nord-Irland gewonnen.
Wörter-Buch

  • Fußball-Welt-Meisterschaft

    Die Fußball-Welt-Meisterschaft ist ein Turnier für die besten National-Mannschaften aus aller Welt. Die Abkürzung für Welt-Meisterschaft ist WM. Eine Fußball-WM gibt es alle 4 Jahre. Vorher gibt es Qualifikations-Spiele. Dabei entscheidet sich, wer bei der WM mitmachen darf.

  • FIFA

    Die FIFA ist der internationale Verein für den Fußball. Man kann auch Welt-Fußball-Verband dazu sagen. Die Zentrale von der FIFA ist in der Stadt Zürich in dem Land Schweiz. Die FIFA organisiert die Welt-Meisterschaften im Fußball. Sie entscheidet auch, in welchen Fernseh-Sendern die Welt-Meisterschaft zu sehen ist. Die FIFA verdient durch die WM und durch Werbung viel Geld.

