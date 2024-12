3 Vertreter von Saudi-Arabien bei der Vergabe der WM 2034. (AFP / -)

Die FIFA hat das auf einem großen digitalen Kongress entschieden. Nur die Vertreterin von dem Land Norwegen war dagegen. Es gab allerdings keine Alternative: Nur Saudi-Arabien hatte sich beworben. Darum hat es auf dem Kongress auch keine echte Abstimmung gegeben. Die Vertreter von den Ländern haben einfach geklatscht. Auch die Vertreter von Deutschland.

Saudi-Arabien ist ein sehr reiches Land auf der Arabischen Halb-Insel. Menschenrechts-Organisationen beklagen: Die Rechte von vielen Menschen werden dort missachtet. Zum Beispiel von Frauen und Menschen, die gegen den König sind. Die Organisationen befürchten auch: Auf den Bau-Stellen für die WM-Stadien könnten die Arbeiter schlecht behandelt und schlecht bezahlt werden.

Die FIFA hat außerdem entschieden, dass die Welt-Meisterschaft im Jahr 2030 in 6 Ländern stattfinden soll: in Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Paraguay und Argentinien. Auch das finden viele Menschen nicht gut. Sie sagen: Die Mannschaften müssen zwischen verschiedenen Kontinenten hin und her fliegen. Das ist anstrengend für die Spieler und sehr schlecht für die Umwelt. Und es auch schwierig für die Fans.