Fußball-Welt-Verband gründet Ausschuss gegen Rassismus mit bekannten Ex-Spielern

Der Fußball-Spieler Didier Drogba im Jahr 2014 (EPA)

Ein Ausschuss ist eine Gruppe mit Menschen, die viel über ein Thema wissen. In dem Ausschuss sind 16 ehemalige Fußball-Spielerinnen und Fußball-Spieler aus 14 Ländern. Viele von ihnen sind sehr bekannt.

Zum Beispiel Didier Drogba aus dem Land Elfenbeinküste. Er war dort National-Spieler. Und er war 2 Mal Fußballer des Jahres von dem Kontinent Afrika. Die ehemalige Fußball-Spielerin Lotta Schelin ist auch in dem Ausschuss. Sie kommt aus dem Land Schweden. Es gibt auch 2 ehemalige Bundesliga-Profis: Mikaël Silvestre aus dem Land Frankreich hat früher für den Verein Werder Bremen gespielt. Juan Pablo Sorín aus dem Land Argentinien hat mal für den HSV gespielt.

Der FIFA-Präsident heißt Gianni Infantino. Er hat gesagt: Alle 16 Fußball-Stars werden sich gegen Rassismus einsetzen. Infantino sagt: Darüber sind wir sehr glücklich.

Der Spieler-Ausschuss soll Vorschläge machen, wie man Rassismus im Fußball bekämpfen kann. Die Spieler und Spielerinnen wollen auch regelmäßig FIFA-Jugend-Turniere besuchen.