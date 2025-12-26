Mehr Feuerwerk in den Geschäften

Viele Menschen schießen an Silvester Feuerwerk ab. (Ray Hennessy / Unsplash)

Die größte deutsche Feuerwerks-Firma sagt: Wir haben in diesem Jahr einen Rekord. So viel Raketen und Böller haben wir noch nie an die Geschäfte geliefert. Es war noch mehr als im vergangenen Jahr. Und auch da gab es schon einen Rekord.

Die Geschäfte dürfen an Silvester und den beiden Tagen davor Feuerwerk verkaufen. Alles was sie nicht verkaufen, geht zurück an die Feuerwerks-Firmen. Die Firmen sagen aber: Im letzten Jahr haben wir nur sehr wenig zurückbekommen

Es gibt viel Kritik am Feuerwerk. Umwelt-Schützer sagen: Nach einem Feuerwerk liegt überall der Müll von Raketen und Böllern herum. Viele Polizisten sagen: Wir werden mit Böllern und Raketen angegriffen.

Auch Tier-Schützer sind gegen Feuerwerk. Sie sagen: Hunde, Katzen und andere Haus-Tiere haben an Silvester Angst. Und Wild-Tiere erschrecken sich und laufen weg. Das ist im Winter sehr schlecht. Denn sie brauchen die Energie, damit sie bis zum Frühling durchhalten, wenn es wärmer wird.