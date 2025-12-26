Nachrichten in
Mehr Feuerwerk in den Geschäften

In Supermärkten und anderen Geschäften gibt es in diesem Jahr mehr Feuerwerk als im letzten Jahr. Tier-Schützer und Umwelt-Schützer finden: Feuerwerk an Silvester sollte verboten werden.

Ein buntes Feuerwerk über einem Fluß
Viele Menschen schießen an Silvester Feuerwerk ab. (Ray Hennessy / Unsplash)
Die größte deutsche Feuerwerks-Firma sagt: Wir haben in diesem Jahr einen Rekord. So viel Raketen und Böller haben wir noch nie an die Geschäfte geliefert. Es war noch mehr als im vergangenen Jahr. Und auch da gab es schon einen Rekord.
Die Geschäfte dürfen an Silvester und den beiden Tagen davor Feuerwerk verkaufen. Alles was sie nicht verkaufen, geht zurück an die Feuerwerks-Firmen. Die Firmen sagen aber: Im letzten Jahr haben wir nur sehr wenig zurückbekommen
Es gibt viel Kritik am Feuerwerk. Umwelt-Schützer sagen: Nach einem Feuerwerk liegt überall der Müll von Raketen und Böllern herum. Viele Polizisten sagen: Wir werden mit Böllern und Raketen angegriffen.
Auch Tier-Schützer sind gegen Feuerwerk. Sie sagen: Hunde, Katzen und andere Haus-Tiere haben an Silvester Angst. Und Wild-Tiere erschrecken sich und laufen weg. Das ist im Winter sehr schlecht. Denn sie brauchen die Energie, damit sie bis zum Frühling durchhalten, wenn es wärmer wird.
Wörter-Buch

  • Silvester

    Silvester ist der letzte Tag im Jahr. Es ist immer der 31. Dezember. Am Abend und in der Nacht feiern die Menschen, dass ein neues Jahr beginnt. Viele trinken Sekt und schießen Feuerwerks-Raketen in den Himmel.

  • Umwelt

    Umwelt bedeutet Natur. Zur Umwelt gehören Wälder und Flüsse, Pflanzen und Tiere. Auch die Luft gehört zur Umwelt. Die Menschen brauchen die Umwelt zum Leben. Umwelt-Schutz bedeutet, die Natur möglichst wenig zu verschmutzen und sie nicht zu zerstören. Viele Dinge verschmutzen die Umwelt, zum Beispiel Autos, Fabriken, Heizungen und Müll.

