Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Feuerwehr aus Deutschland hilft im Land Spanien

In dem Land Spanien gibt es gerade schlimme Wald-Brände. Jetzt sollen Feuerwehr-Leute aus Deutschland dabei helfen, die Brände zu löschen. Mehr als 60 Feuerwehr-Leute sind mit 21 Feuerwehr-Autos nach Spanien gefahren.

Ein Mann in Feuerwehr-Uniform hält einen Wasser-Schlauch. Er löscht einen Wald-Brand.
Feuerwehr-Leute löschen einen Wald-Brand in Spanien (picture alliance / Anadolu / Pedro Pascual)
Die Feuerwehr-Leute können besonders gut Brände am Wald-Boden löschen. Die Feuerwehr-Leute sind dafür ausgebildet. Sie helfen schon seit mehreren Jahren, wenn es Wald-Brände in europäischen Ländern gibt.
Auch in den Ländern Griechenland, Portugal, Frankreich, Kroatien und Türkei gibt es aktuel. Wald-Brände. Viele Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Auch Touristen wurden in Sicherheit gebracht. Einige Menschen sind schon gestorben.
Die Polizei sagt: Die Wald-Brände sind oft von Menschen gemacht. Denn manche Menschen sind passen beim Grillen nicht gut genug auf. Oder sie werfen einfach brennende Zigaretten weg. Einige Menschen machen aber auch absichtlich Feuer. Das nennt man Brand-Stiftung.
Wörter-Buch

  • Spanien

    Spanien ist ein Land in Europa. Es liegt in Süd-Europa. Die Hauptstadt von Spanien heißt Madrid. Die meisten Menschen in Spanien sprechen Spanisch. Spanien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

