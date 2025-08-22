Feuerwehr-Leute löschen einen Wald-Brand in Spanien (picture alliance / Anadolu / Pedro Pascual)

Die Feuerwehr-Leute können besonders gut Brände am Wald-Boden löschen. Die Feuerwehr-Leute sind dafür ausgebildet. Sie helfen schon seit mehreren Jahren, wenn es Wald-Brände in europäischen Ländern gibt.

Auch in den Ländern Griechenland, Portugal, Frankreich, Kroatien und Türkei gibt es aktuel. Wald-Brände. Viele Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Auch Touristen wurden in Sicherheit gebracht. Einige Menschen sind schon gestorben.

Die Polizei sagt: Die Wald-Brände sind oft von Menschen gemacht. Denn manche Menschen sind passen beim Grillen nicht gut genug auf. Oder sie werfen einfach brennende Zigaretten weg. Einige Menschen machen aber auch absichtlich Feuer. Das nennt man Brand-Stiftung.