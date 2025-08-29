Großes Feuer im Hafen von der Stadt Hamburg gelöscht

Feuer-Wehr-Leute löschen Reste von einem großen Feuer im Hafen von der Stadt Hamburg. (Marcus Golejewski / dpa )

Das Feuer ist zuerst in einer Lager-Halle ausgebrochen. In der Halle hat ein Auto gebrannt. Neben dem Auto waren Gas-Behälter. Die Gas-Behälter sind dann explodiert. Dann hat die ganze Halle gebrannt. Die Feuer-Wehr musste erst einmal weiter weggehen.

Durch die Explosionen sind brennende Trümmer sehr weit geflogen. Dadurch hat es auch an anderen Stellen im Hafen viele Feuer gegeben. 6 Menschen sind durch das Feuer und die Explosionen verletzt worden. 2 Menschen davon sind sehr schwer verletzt im Kranken-Haus.

Neben der Lager-Halle ist die Auto-Bahn 1. Trümmer-Teile sind auch auf die Auto-Bahn geflogen. Deshalb war die Auto-Bahn mehrere Stunden gesperrt. Wie es genau zu dem Feuer gekommen ist, muss die Polizei noch untersuchen.