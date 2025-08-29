Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Großes Feuer im Hafen von der Stadt Hamburg gelöscht

Der Hafen in der Stadt Hamburg ist der größte in Deutschland. Dort gibt es viel Industrie und Lager-Hallen. Jetzt hat es in dem Hafen ein großes Feuer gegeben. Die Feuer-Wehr war mehr als 2 Tage im Einsatz.

Blick aus der Luft auf einen Teil von dem Hafen in Hamburg: Qualmende Trümmer und Erde neben bunten Containern. Von der Seite löscht die Feuer-Wehr mit Wasser.
Feuer-Wehr-Leute löschen Reste von einem großen Feuer im Hafen von der Stadt Hamburg. (Marcus Golejewski / dpa )
Das Feuer ist zuerst in einer Lager-Halle ausgebrochen. In der Halle hat ein Auto gebrannt. Neben dem Auto waren Gas-Behälter. Die Gas-Behälter sind dann explodiert. Dann hat die ganze Halle gebrannt. Die Feuer-Wehr musste erst einmal weiter weggehen.
Durch die Explosionen sind brennende Trümmer sehr weit geflogen. Dadurch hat es auch an anderen Stellen im Hafen viele Feuer gegeben. 6 Menschen sind durch das Feuer und die Explosionen verletzt worden. 2 Menschen davon sind sehr schwer verletzt im Kranken-Haus.
Neben der Lager-Halle ist die Auto-Bahn 1. Trümmer-Teile sind auch auf die Auto-Bahn geflogen. Deshalb war die Auto-Bahn mehrere Stunden gesperrt. Wie es genau zu dem Feuer gekommen ist, muss die Polizei noch untersuchen.
Wörter-Buch

  • Hamburg

    Hamburg ist ein Stadtstaat und ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Hamburg ist mit ca. 1,8 Millionen Einwohnern (2019) die zweit-größte Stadt Deutschlands. Der Hamburger Hafen ist einer der größten Umschlag-Häfen weltweit.

