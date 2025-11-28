In Italien stehen Femizide jetzt im Straf-Gesetz-Buch

Ein Wand-Gemälde in Italien erinnert an die Opfer von Femiziden. (IMAGO / Pacific Press Agency / IMAGO / Matteo Nardone)

Darin steht: Täter müssen lebens-lang ins Gefängnis. Damit sollen Frauen besser vor Gewalt geschützt werden. Das hat das Parlament in Italien beschlossen.

Schon vor dem Gesetz waren hohe Strafen für Morde an Frauen möglich. Letztes Jahr mussten mehrere Männer lebens-lang ins Gefängnis, weil sie eine Frau ermordet haben.

Oft sind die Täter die Partner oder Ex-Partner der Frauen. Manche Männer töten ihre Partnerin, weil die Frau die Beziehung beenden will. Allein dieses Jahr sind mindestens 85 Frauen in Italien ermordet worden.

Jedes Jahr am 25. November ist der Tag gegen Gewalt an Frauen. Auf der ganzen Welt gibt es dann besondere Aktionen. Die Vereinten Nationen machen schon seit 1991 auf das Thema aufmerksam. Dafür werden am 25. November und in den Tagen danach zum Beispiel Gebäude in vielen Städten in der Farbe Orange beleuchtet. In Bussen und Zügen gibt es Informationen über Gewalt an Frauen.