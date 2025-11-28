Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


In Italien stehen Femizide jetzt im Straf-Gesetz-Buch

In dem Land Italien gibt es viele Fälle von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Jetzt gibt es ein neues Gesetz: Es geht um Morde an Frauen, nur weil sie Frauen sind. Das nennt man auch Femizid. Femizide stehen jetzt als eigenes Verbrechen im Straf-Gesetz-Buch.

An eine rosa Wand sind weiße Umrisse von Frauen gemalt. Davor wurden rote Rosen abgelegt.
Ein Wand-Gemälde in Italien erinnert an die Opfer von Femiziden. (IMAGO / Pacific Press Agency / IMAGO / Matteo Nardone)
Darin steht: Täter müssen lebens-lang ins Gefängnis. Damit sollen Frauen besser vor Gewalt geschützt werden. Das hat das Parlament in Italien beschlossen.
Schon vor dem Gesetz waren hohe Strafen für Morde an Frauen möglich. Letztes Jahr mussten mehrere Männer lebens-lang ins Gefängnis, weil sie eine Frau ermordet haben.
Oft sind die Täter die Partner oder Ex-Partner der Frauen. Manche Männer töten ihre Partnerin, weil die Frau die Beziehung beenden will. Allein dieses Jahr sind mindestens 85 Frauen in Italien ermordet worden.
Jedes Jahr am 25. November ist der Tag gegen Gewalt an Frauen. Auf der ganzen Welt gibt es dann besondere Aktionen. Die Vereinten Nationen machen schon seit 1991 auf das Thema aufmerksam. Dafür werden am 25. November und in den Tagen danach zum Beispiel Gebäude in vielen Städten in der Farbe Orange beleuchtet. In Bussen und Zügen gibt es Informationen über Gewalt an Frauen.
Wörter-Buch

  • Italien

    Italien ist ein Land in Europa. In Italien leben etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sprechen Italienisch. Die Haupt-Stadt von Italien heißt Rom. Italien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Femizid

    Femizid bedeutet: Frauen werden getötet, nur weil sie Frauen sind. Oft sind die Täter die Partner oder Ex-Partner von den Frauen. Manche Männer töten ihre Partnerin, weil die Frau die Beziehung beenden will. Mit dem Begriff Femizid soll deutlich werden: Es gibt viel Gewalt gegen Frauen.

  • Vereinte Nationen

    Die Vereinten Nationen heißen auch UNO. Die Vereinten Nationen sind 193 Länder aus aller Welt. Sie haben sich zusammengeschlossen. Sie haben ein Ziel. Sie wollen den Frieden auf der Welt sichern. Sie wollen die Rechte der Menschen schützen. Sie wollen die Zusammen-Arbeit auf der Erde besser machen. Wenn es in einem Land Krieg gibt, kann die UNO helfen. Sie kann vermitteln und einen Waffen-Stillstand erreichen. Sie kann Soldaten in das Land schicken. Die Soldaten sollen aufpassen, dass der Waffen-Stillstand eingehalten wird.

