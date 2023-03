Ministerinnen wollen mehr für Frauen-Rechte tun

Die beiden Ministerinnen Annalena Baerbock und Svenja Schulze wollen mehr für die Rechte von Frauen in aller Welt tun. Baerbock ist Außenministerin und Schulze ist Entwicklungsministerin. Sie sagen: Wenn man Hunger, Armut und Ungerechtigkeit in der Welt bekämpfen will, braucht man dafür die Frauen.

03.03.2023