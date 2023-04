Trainer-Wechsel beim FC Bayern

Thomas Tuchel (dpa / Sven Hoppe)

Der FC Bayern spielt in der 1. Bundes-Liga. Meistens ist der FC Bayern der beste Verein. Im Moment ist er aber nur auf dem 2. Platz von der Tabelle. Julian Nagelsmann ist seit 2021 der Trainer von Bayern München gewesen. Im Jahr 2022 ist er mit dem Verein noch Deutscher Meister gewesen. In den letzten Wochen hat der FC Bayern aber nicht mehr so gut gespielt.

Thomas Tuchel ist bis September 2022 der Trainer von dem Verein FC Chelsea aus Groß-Britannien gewesen. Mit dem FC Chelsea hat er die Champions League gewonnen. Im September 2022 hat sich der Verein aber von ihm getrennt. Tuchel sagt: Ich war sehr überrascht, dass der FC Bayern mich als Trainer will. Er hat jetzt einen Vertrag bis zum Jahr 2025 unterschrieben.