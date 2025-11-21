Im Iran hat eine Frau das bekannteste Orchester dirigiert

Paniz Faryousefi hat das Symphonie Orchester Teheran dirigiert. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Vahid Salemi)

Zu dem Konzert muss man wissen: Der Iran ist kein freies Land. Die Menschen dürfen nicht sagen, was sie denken. Und Frauen werden dort unterdrückt - auch in der Musik. Sie dürfen zum Beispiel nicht allein als Sängerin auftreten. In manchen Städten dürfen sie auch kein Instrument bei einem Konzert spielen.

Manche sagen darum: Es ist ein Erfolg für die Frauen im Iran, dass Paniz Faryousefi das Konzert geleitet hat.

Die Iran-Expertin Natalie Amiri hat das Konzert kritisiert. Sie hat dem Deutschlandfunk gesagt: Die Regierung von dem Iran braucht gute Nachrichten. Denn die Regierung geht hart gegen Kritiker vor. Viele Menschen sind im Gefängnis. Viele werden getötet. Natalie Amiri sagt: Mit so einem Konzert will die Regierung von den Problemen im Land ablenken. Denn die Rechte und Freiheiten für Frauen sind sehr beschränkt.