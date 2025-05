Die Schauspieler David Smith, Boris Koneczny (Faust), Rocco Brück und Sarah Zastrau auf der Bühne. Sie spielen Johann Wolfgang von Goethes "Faust" in einer Übersetzung in Leichte Sprache von Daniel Cremer und Tina Lackner (Natalie Grebe / Nationaltheater Mannheim)

Der Theater-Macher Daniel Cremer hat gesagt: Ich will, dass alle dieses Meister-Werk verstehen können. Auch Menschen, die nicht so gut Deutsch können oder Probleme beim Lernen haben.

In dem Theater-Stück geht es um einen älteren Mann. Der Mann heißt Faust. Faust will Abenteuer erleben. Deshalb macht ihm der Teufel ein Angebot: Der Teufel macht Faust um 30 Jahre jünger. Faust schenkt dem Teufel dafür seine Seele.

Sehen kann man "Faust" in Leichter Sprache am National-Theater in Mannheim. Es gibt noch Aufführungen bis zum 1. Juni.